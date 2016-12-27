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Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016 13:42

Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса

Во вторник, 27 декабря, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что ветераны АТО должны заниматься своими делами, а не инициировать акции протеста и перенимать обязанности правоохранительных органов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne.

"Каждый должен заниматься своим делом, и не нужно подменять правоохранительные органы.  Борьбой с контрабандой должны заниматься государственные структуры. Если есть люди, которые недовольны состоянием борьбы, то нужно не заниматься самодеятельностью, а делать это в законодательном русле. Никто никому не давал полномочий досматривать транспорт, самостоятельно принимать решения о пропуске и непропуске грузов", - отметил он.

Как известно, накануне из-за невыполнения ультиматума об освобождении украинских пленных, волонтеры и ветераны антитеррористической операции вышли на акцию протеста и заблокировали работу незаконных торговых маршрутов с оккупированной территорией Донбасса. Согласно плану, как рассказал командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский, в дальнейшем будут установлены блокпосты для полной блокады провоза грузов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 1 декабря, Тука рассказал, что решение Украины поставлять воду в оккупированные районы Донецкой и Луганской области - это жест доброй воли, так как самопровозглашенные главари не желают вести расчет с украинской стороной за использованные ресурсы и предоставленные услуги.  

Теги материала: АТО, Донбасс, ветераны, акция протеста, Георгий Тука
Новости СМИ2
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