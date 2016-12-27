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Московский суд признал Революцию Достоинства госпереворотом
27.12.2016 13:39

Московский суд признал Революцию Достоинства госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Заседание суда проходило без участия журналистов (они следили за процессом в отдельном помещении с помощью трансляции), полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где проходил процесс.

Олейник заявил суду, что в посольстве США действовал штаб Майдана, а также напомнил показания бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, а также бывших руководителей МВД, СБУ и других ведомств, которые утверждали, что события зимы 2014 года в Украине были переворотом

По его словам, признаками этого являються захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и прочее.

Судья Анна Шипикова допросила украинских экс- чиновников, которые руководили Администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все они заявили, что однозначно расценивают события в Киеве как антиконституционный и государственный переворот, и почеркнули, что Евросоюз угрожал сменой власти в Украине в случае отказа подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

В то же время, экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на Майдане руководили официальные лица США.

По словам других свидетелей, на Майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. "Снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием", - заявил экс-глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

Судья почеркнула, что "российский суд обязан дать правовую оценку произошедшим на Украине событиям", потому что "между российским и украинским народами сложились уникальные отношения", а "многонациональный народ РФ, согласно преамбуле Конституции, призван утверждать мир и единство…".

Согласно тексту судебного решения,  "факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту".

В решении суда подчеркивается, что в результате поддержки США и ЕС антиконституционного переворота в Украине протесты переросли в массовые безпорядки.

Одним из важных факторов смены власти в Украине суд признал участие в этом процессе вооруженных националистических организаций. "На Украине действуют экстремистские группировки, являющиеся частью власти и преследующие людей по принципу социальной и идеологической ненависти", - говорится в тексте судебного акта.

"Укрепление крайне правой и националистической идеологии, целенаправленное формирование образа врага в лице России, неприкрытая ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий, глубокий социально-экономический кризис превращают Украину в очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ РФ", - отмечается в документе.

По мнению суда, "юридическое значение государственного переворота, имевшего место на Украине в феврале 2014 года, затрагивает вопросы национальной безопасности РФ, а также основополагающие признаки прав и свобод человека и гражданина".

Именно это с учетом ранее изложенного, "обуславливает юрисдикцию российского суда по данному вопросу, что подлежит признанию и должно уважаться всем мировым сообществом в силу особых межличностных и семейных связей между украинским и российским народами, составляющими единую историко-культурную общность".

Суд также отметил, что, согласно судебному акту, госпереворот в Украине стал основанием для воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. "В связи с событиями на Украине жители Крыма и Севастополя, чувствуя свою духовную связь с народами России, провели в соответствии с международными законами референдум о воссоединении с Россией", - говорится в решении.

Судебное решение может быть обжаловано в течение месяца.

Как сообщал MIGnews.com.uа, заочное досудебное расследование дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича откладывается из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи.

По материалам РИА Новости,  ТАСС

Теги материала: Украина, Майдан, суд, Москва, государственный переворот
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