Институт Нацпамяти подвел итоги декоммунизации в 2016 году

Во вторник, 27 декабря, Украинский институт национальной памяти представил итоги реформы декоммунизации по состоянию на декабрь 2016 года. Согласно данным из областных государственных администраций, за год переименованы 51 493 тоталитарных названия в городах, поселка и селах. Модифицировали обозначения улиц, площадей и скверов.
Также в рамках декоммунизации демонтировали 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320.
Верховная Рада Украина заменила названия 25 районов 987 населенных пунктов (из которых 32 города). По большей части, при выборе нового названия учитывались предложения местных советов.
"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимы, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу. Для чего постоянно напоминать про преступления режима, который давно отошел в прошлое? Это важно для миллионов наших убитых соотечественников, которые не имели права на память. Это необходимо для миллионов наших современников - как привика для здорового, свободного будущего", - подчеркнул глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Как известно, 21 мая 2015 году в силу вступил закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 14 декабря, депутаты от фракции "Самопомощь" Виктор Кривенко и Павел Кишкарь предложили переименовать поселок городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.