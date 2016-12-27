ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Институт Нацпамяти подвел итоги декоммунизации в 2016 году
27.12.2016 13:22

Институт Нацпамяти подвел итоги декоммунизации в 2016 году

Во вторник, 27 декабря, Украинский институт национальной памяти представил итоги реформы декоммунизации по состоянию на декабрь 2016 года. Согласно данным из областных государственных администраций, за год  переименованы 51 493 тоталитарных названия в городах, поселка и селах. Модифицировали обозначения улиц, площадей и скверов.

Также в рамках декоммунизации демонтировали 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320.

Верховная Рада Украина заменила названия 25 районов 987 населенных пунктов (из которых 32 города). По большей части, при выборе нового названия учитывались предложения местных советов.

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимы, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу. Для чего постоянно напоминать про преступления режима, который давно отошел в прошлое? Это важно для миллионов наших убитых соотечественников, которые не имели права на память. Это необходимо для миллионов наших современников - как привика для здорового, свободного будущего", - подчеркнул глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как известно, 21 мая 2015 году в силу вступил закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 14 декабря, депутаты от фракции "Самопомощь" Виктор Кривенко и Павел Кишкарь предложили переименовать поселок городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Теги материала: декоммунизация, Ленин, Советский Союз
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Плох стал старик: соцсети о громком заявлении Горбачева про новый Союз
Важное
Эксклюзив  Плох стал старик: соцсети о громком заявлении Горбачева про новый Союз
Декоммунизация в Кировоградской области: 8 сельских и поселковых советов получили новые названия
Важное
Декоммунизация в Кировоградской области: 8 сельских и поселковых советов получили новые названия
В разгар декоммунизации Добкин поздравил народ с Днем комсомола
Важное
В разгар декоммунизации Добкин поздравил народ с Днем комсомола
В Польше снесут советские памятники
Важное
В Польше снесут советские памятники
Рабинович требует вернуть на место памятник Ковпаку
Важное
Рабинович требует вернуть на место памятник Ковпаку  Фоторепортаж
Стало известно новое название Днепродзержинска
Важное
Стало известно новое название Днепродзержинска

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика