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Савченко призналась, откуда у нее взялись деньги на новый политический проект
27.12.2016 12:34

Савченко призналась, откуда у нее взялись деньги на новый политический проект

Во вторник, 27 декабря, народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что ни от кого денег она не получает и ее никто не финансирует.

Данное заявление она сделала во время презентации своей общественной платформы РУНА, которую нардеп представила во Львове сегодня.

"Чтобы не слышать насмешек откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться, и кто финансирует Савченко – никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь. У нас есть два открытых фонда: один зарегистрированный на меня, его открыла сестра, еще когда я была в тюрьме, а второй фонд – открытый на общественную организацию",– поделилась Савченко.

Ко всему она добавила, что она готова и рада будет сотрудничать.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 27 декабря, народный депутат Надежда Савченко представила во Львове собственную общественную платформу РУНА. Помимо Савченко на мероприятии присутствовали сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское Казацкое Войско" из Киева Назар Мухачев и представитель экспертной группы "Народный суверенитет" из Львова Теодор Дякив.

В программу РУНА входит новое административно-территориальное деление Украины по экономическому принципу; создание муниципальной полиции и отрядов территориальной обороны. Внесение изменений избирательную систему судей и прокуроров, чтобы они могли назначаться на местном уровне.

Также проект включает в себя народный контроль за недрами и государственными ресурсами, создание Народной власти и лишение президента большинства полномочий.

Теги материала: Львов, Украина, Надежда Савченко, проект, презентация, открытие
Новости СМИ2
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