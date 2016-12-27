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СМИ: Трамп "сдаст" Украину в обмен на дружбу с Путиным
27.12.2016 12:19

СМИ: Трамп "сдаст" Украину в обмен на дружбу с Путиным

Новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп привлек на свою сторону политического тяжеловеса – легендарного бывшего Госсекретаря Генри Киссинджера. По данным Bild, именно он должен объяснить миру планы  Трампа во внешней политике и набросать Генеральный план по Украине, пишут Иносми.ру

По информации СМИ, Трамп хочет снова сблизиться с Кремлем, чтобы позиционировать себя против Китая, который все более укрепляется в военном плане, а Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном.

Согласно анализу, сделанному для западноевропейских информагентств, которые ссылаются на информацию из команды Трампа, новоизбранный президент США по "рекомендации Киссинджера" стремится к отмене антироссийских санкций.

Кроме того, в анализе говорится, что Киссинжер рекомендует признать главенство России в бывших юго-западных советских республиках от Белоруссии и Украины через Грузию до Казахстана. Это означало бы, что США признают политически за Россией пространство между Польшей/Балтикой и Ираном, Афганистаном и Китаем как сферу влияния.

В то же время, для Украины должен быть составлен Генеральный план политического и экономического развития: Россия постепенно уходит с территории Восточной Украины и гарантирует безопасность, а в обмен на это Запад больше не поднимает вопрос о Крыме. То есть, оккупацию украинского полуострова официально не признают, но она не будет больше темой в отношениях между супердержавами.

Марсель фон Херпен (Marcel von Herpen), специалист по России из нидерландского мозгового треста Cicero Foundation пояснил мотивы Киссинджера так: "Он реалист. Для него важнейшим является международный баланс, а не права человека или демократия".

Также и Washington Post недавно констатировала: "Киссинджер считал еще в то время, когда Никсон поехал с визитом в Пекин, что в долгосрочной перспективе самая большая опасность будет исходить не от России, а от Китая".

Как сообщал MIGnews.com.uа, Трамп уже дал понять, что он намерен управлять делами в Белом доме практически, без учета традиций, и даже бросая вызов  определенным законодательным нормам.

Теги материала: США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Киссинджер
Новости СМИ2
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