Савченко в программе политсилы РУНА предложила ограничить полномочия президента

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, народный депутат Надежда Савченко представила во Львове собственную общественную платформу РУНА. Наработки для новой Конституции депутат представила еще 2 августа и, по ее словам, люди услышали их и стали присоединяться к проекту, передает LB.ua .

Помимо Савченко на мероприятии присутствовали сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское Казацкое Войско" из Киева Назар Мухачев и представитель экспертной группы "Народный суверенитет" из Львова Теодор Дякив.

"Сегодня мы хотим вам представить общественную платформу. Это не будет политический проект. Партия - это всего лишь механизм. Она у нас появится, когда будет нужно. В данное время это просто природное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги и какой-то популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу РУНА. Это движение украинского народа, активных мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради смены системы, настоящей смены системы. Это революция украинского народа как исключительное требование Революции Достоинства", - сказала Савченко.

В программу РУНА входит новое административно-территориальное деление Украины по экономическому принципу; создание муниципальной полиции и отрядов территориальной обороны.

Внесение изменений в избирательную систему судей и прокуроров, чтобы они могли назначаться на местном уровне.

Также проект включает в себя народный контроль за недрами и государственными ресурсами, создание народной власти и лишение президента большинства полномочий.

Кроме того, Савченко предлагает ввести закон, позволяющий любому гражданину свободно носить оружие.