Президент Болгарии обвинил Кремль в попытках дестабилизировать ЕС

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, президент Болгарии Росен Плевнелиев сделал серьезное заявление, обвинив Российскую Федерацию в том, что она проводит организованную политику с четкой целью дестабилизации Евросоюза.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое будет опубликовано сегодня, передает DW.

Как утверждает президент, есть немало признаков того, что РФ финансирует антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС.

Сверх того, он добавил также, что Россия, помимо всего, пытается ослабить ЕС изнутри поддержкой ультранационалистических партий и движений.

По мнению президента Болгарии, Россия пытается на новом идеологическом фундаменте добиться того, что в свое время попытался сделать СССР.

Отмечается, что имеется в виду "ослабление Европы и распространение сомнений в ценностях демократии и правового государства".

"Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - отметилПлевнелиев.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 27 декабря, правительство Российской Федерации готовится к передаче украинской стороне 17 граждан Украины, которые отбывают заключение в исправительных колониях на территории Крымского полуострова и иных объектах в России.

Также была заключена договоренность в отношении того, что в 2017 году Лутковская сможет проведать осужденных граждан Украины, которые отбывают наказание в исправительных колониях ИК-1 и ИК-2 в Симферополе.