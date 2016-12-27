Канцлеру Германии доверяют 56% жителей страны

Во вторник, 27 декабря, данные социального опроса продемонстрировали результаты, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель является самым популярным политиком в стране. Опрос проводил TNS Emnid для медиагруппы Funke, передает Украинская правда.
Согласно данным опроса, 56% респондентов больше всего доверяют именно Меркель, которая, по их мнению, способна решить их проблемы.
Второе место в рейтинге доверия занимает лидер Христианского союза (партнер партии Меркель по коалиции) Хорст Зеехофер, которому готовы вверить свою судьбу 39% граждан Германии.
Немногим меньше доверяют лидеру социал-демократов Зигмару Габриэлю - 35%.
Президенту Европарламента Мартину Шульцу доверяют 32% процента жителей страны.
Лидеру правых популистов "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри готовы довериться 10% опрошенных.
Опрос проводился 20-21 декабря, в котором приняли участие 1002 гражданина Германии.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 24 декабря, руководитель французской политической оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заняла 37-е место в перечне 50 самых популярных людей в стране.