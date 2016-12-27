Канцлеру Германии доверяют 56% жителей страны

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, данные социального опроса продемонстрировали результаты, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель является самым популярным политиком в стране. Опрос проводил TNS Emnid для медиагруппы Funke, передает Украинская правда .

Согласно данным опроса, 56% респондентов больше всего доверяют именно Меркель, которая, по их мнению, способна решить их проблемы.

Второе место в рейтинге доверия занимает лидер Христианского союза (партнер партии Меркель по коалиции) Хорст Зеехофер, которому готовы вверить свою судьбу 39% граждан Германии.

Немногим меньше доверяют лидеру социал-демократов Зигмару Габриэлю - 35%.

Президенту Европарламента Мартину Шульцу доверяют 32% процента жителей страны.

Лидеру правых популистов "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри готовы довериться 10% опрошенных.

Опрос проводился 20-21 декабря, в котором приняли участие 1002 гражданина Германии.