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Канцлеру Германии доверяют 56% жителей страны
27.12.2016 10:53

Канцлеру Германии доверяют 56% жителей страны

Во вторник, 27 декабря, данные социального опроса продемонстрировали результаты, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель является самым популярным политиком в стране. Опрос проводил TNS Emnid для медиагруппы Funke, передает Украинская правда.

Согласно данным опроса, 56% респондентов больше всего доверяют именно Меркель, которая, по их мнению, способна решить их проблемы.

Второе место в рейтинге доверия занимает лидер Христианского союза (партнер партии Меркель по коалиции) Хорст Зеехофер, которому готовы вверить свою судьбу 39% граждан Германии.

Немногим меньше доверяют лидеру социал-демократов  Зигмару Габриэлю - 35%.

Президенту Европарламента Мартину Шульцу доверяют 32% процента жителей страны.

Лидеру правых популистов "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри готовы довериться 10% опрошенных.

Опрос проводился 20-21 декабря, в котором приняли участие 1002 гражданина Германии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 24 декабря, руководитель французской политической оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен  заняла 37-е место в перечне 50 самых популярных людей в стране.

Теги материала: Ангела Меркель, Германия, Опрос
Новости СМИ2
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