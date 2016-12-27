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Штайнмайер считает, что в Европе серьезный кризис
27.12.2016 10:03

Штайнмайер считает, что в Европе серьезный кризис

Во вторник, 27 декабря, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в Европейском Союзе, передает Deutsche Welle.

"Европа, безусловно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться",– сказал Штайнмайер.

По мнению главы немецкого МИДа, Евросоюз должен найти те ответы, которые он до сих пор искал, но не получал. К важнейшим приоритетам на данный момент Штайнмайер назвал будущую стратегию относительно мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономическую ситуацию.

"Там, где безработица среди молодежи составляет 50 процентов и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы",– сказал он.

При этом глава немецкого МИД считает, что Европа не сможет решить своих проблем с теми, кто пытается вернуться к национальной обособленности, а не ставит во главе евроинтеграционный курс.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава немецкого МИДа резко высказался и раскритиковал действия российского правительства в Украине. Он отметил, что в Европе после холодной войны в 1990 году все считали, что данный вопрос закрыт навсегда, но Российская Федерация вновь развязала новое масштабное противостояние.

Теги материала: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Европейский Союз
Новости СМИ2
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