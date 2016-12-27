Премьер Израиля пообещал "не подставлять другую щеку" из-за резолюции ООН

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резолюция ООН о запрете строительства новых поселений на палестинских территориях неприемлема для Израиля.

Об этом он рассказал на церемонии, посвящённой презентации проекта развития Севера страны.

"Утром я прочитал в нескольких газетах о моей жесткой позиции в отношении стран, которые проголосовали против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щеку. Это взвешенный, твердый и ответственный ответ",– сказал он.

Помимо этого, он также утверждает, что естественнойя реакцией здравомыслящего народа является разъяснение странам мира, что то, что произошло в ООН, для Израиля - неприемлемо.

Нетаньяху убежден, что жесткая позиция Израиля со временем пойдет на пользу отношениям страны с другими государствами.

Как сообщал MIGnews.com.uа, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп намерен после инаугурации 20 января внести изменения в работу ООН, так как разочарован деятельностью.

"ООН располагает таким грандиозным потенциалом, но сейчас это - клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время", - написал Трамп на своей станице в Twitter.