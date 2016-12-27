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РФ готова отдать 17 украинских заключенных с оккупированной территории
27.12.2016 09:01

РФ готова отдать 17 украинских заключенных с оккупированной территории

Во вторник, 27 декабря, правительство Российской Федерации готовится к передаче украинской стороне 17 граждан Украины, которые отбывают заключение в исправительных колониях на территории Крымского полуострова и иных объектах в России, передает Интерфакс.

"Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД РФ запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Накануне, 26 декабря, Москалькова вместе с украинским уполномоченным по правам человека Валерией Лутковской нанесли визит троим заключенным украинским гражданам, которые находятся в СИЗО города Симферополя. Этими заключенными являются крымские татары Ахтем Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, которые проходят по делу о массовых восстаниях в феврале 2014 года, которое получило название "дело 26 февраля".

Также была заключена договоренность в отношении того, что в 2017 году Лутковская сможет проведать  осужденных граждан Украины, которые отбывают наказание в исправительных колониях ИК-1 и ИК-2 в Симферополе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 26 декабря, представители так называемых  "Л/ДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сообщили, что готовы передать народному депутату Надежде Савченко двух украинских пленниц.

Теги материала: Россия, Крым, заключенные, Валерия Лутковская
Новости СМИ2
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