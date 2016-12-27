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Кличко: Современный город "загажен" МАФами и напоминает базар
27.12.2016 08:10

Эксклюзив  Кличко: Современный город "загажен" МАФами и напоминает базар  Видеорепортаж

Город Киев "загажен" МАФами и поэтому современный город напоминает больше базар. Соответственно, Киевский городской совет подошел к демонтажу киосков систематично.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сайте Киевсовета есть интерактивная карта, где отмечены все законные МАФы, которые официально подключаются ко всем коммуникациям. Но там есть большое количество МАФов, которое установлены незаконно", - рассказал городской глава.

Кличко напомнил, что когда он баллотировался на пост мэра Киева, одним из ключевых требований киевлян было привести Киев в нормальное состояние.

"Не секрет, что город Киев "загажен" МАФами, которые превращаются в торговые точки, которые расположены где угодно - на тротуарах, на зеленых зонах. Выглядит ужасно. Современный город больше напоминает базар", - заявил мэр.

Кроме того, Кличко считает, что арендодатели огромного количества помещений на первых этажах не могут найти арендаторов, в связи с нечестной конкуренцией с киосками. По его словам, в основном киоски - это незаконные торговые точки, которые не платят в бюджет города, незаконно подключаются к электричеству, захватывают территории.

"Два года назад количество этих МАФов превышало 20 тысяч. Сейчас - менее 10 тысяч. Большое количество МАФов мы убрали", - подчеркнул Кличко

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 23 декабря, мэр столицы Виталий Кличко уволил с должности директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артема Шамрая прямо во время заседания Антикоррупционного совета при Киевском городском голове.

Теги материала: Виталий Кличко, мэр, Киев, МАФ, город, изменения
Новости СМИ2
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