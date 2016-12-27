Гройсман решил бороться за улучшение жизни пенсионеров

MIGnews.com.ua

Пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и уменьшение дефицита Пенсионного фонда Украины. Об этом в эфире ICTV рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

"Я хочу подчеркнуть, что главной задачей нашего правительств и парламента, потому что нам будет необходима политическая поддержка, является системное реформирование пенсионной системы, которое будет сопровождаться, однозначно, поднятием пенсий... это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной", - сказал он.

В то же время Гройсман заявил, что намерен бороться с нелегальным трудоустройством. По его словам, оно приводит к обеднению пенсионеров сегодня, а в будущем обеспечит лиш минимальную пенсию тем, кто работает неофициально.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Владимир Гройсман заявил, что после принятия ряда решений Кабинет министров Украины приступит к выполнению закона о государственном бюджете на 2017 год.