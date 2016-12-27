Если этого нигде не записано, это сойдет вам с рук: Трамп рассказал о новых традициях

MIGnews.com.ua

Новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп хочет внести изменения в традиции страны, которые существовали на протяжении десятков лет, бросая вызов также определенным законодательным нормам.

Об этом пишет в понедельник американское издание Poitico.

"Дональд Трамп рассказал, что он, вероятно, отменит регулярные брифинги для прессы, а также ежедневное заслушивание разведывательных отчетов. Он хочет оставить частную охрану при одновременной защите секретной службы даже после инаугурации", - приводит несколько примеров издание.

Сверх того,Трамп заявил, что что поощряет членов своей семьи, которые вынуждены принять на себя ответственные роли в его администрации, испытывая таким образом ограничения закона "о борьбе с родственностью". Трамп также раздвигает границы морально-этических законов, пытаясь сохранить долю в своем бизнесе.

В издании уточнили такие, что Дональд Трамп сделал в многочисленных комментариях и выступлениях с момента победы в избирательной гонке.

"Трамп дал понять, что он намерен управлять делами в Белом доме так же, как он проводил свою кампанию: практически, без учета традиций", - говорится в публикации.

Стоит отметить, что совсем скоро, 20 января, Трамп примет присягу, так и не обнародовав свои налоговые декларации. Это будет первый случай за последние четыре десятилетия, пишет газета. Кроме того, он не дал пресс-конференции после того, как официально получил победу, пренебрегая другой обычай избранных президентов. К тому же, еще предстоит выяснить, раскроет ли он свою финансовую информацию в течение первого года пребывания на должности. Президенты юридически не обязаны делать этого, но все они так делают с 1978 года.

"Если этого нигде не записано, это сойдет вам с рук. Это новая исходная основа", - цитирует издание избранного президента США.