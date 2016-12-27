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Трамп решил изменить ООН
27.12.2016 06:15

Трамп решил изменить ООН

Новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп намерен после инаугурации 20 января внести изменения в работу ООН, так как разочарован деятельностью, пишет Интерфакс-Украина.

"ООН располагает таким грандиозным потенциалом, но сейчас это - клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время", - написал Трамп на своей станице в Twitter.

По мнению наблюдателей, это связывано с принятой СБ ООН резолюцией, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на западном берегу реки Иордан.

Во время голосования США воздержались, и резолюция была принята, хотя перед заседанием Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытались убедить президента Барака Обаму в том, что американский представитель в Совбезе должен наложить на резолюцию вето.

В результате посол Израиля в Вашингтоне заявил телеканалу CNN, что Тель-Авив располагает доказательствами того, что подготовка и принятие резолюции были спровоцированы администрацией Обамы. "Мы представим эти доказательства новой администрации по соответствующим каналам, если она захочет поделиться этими доказательствами с американским народом, мы будем это приветствовать", - сказал дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Дональд Трамп не доволен большинством постановлений главы государства Барака Обамы и намерен отменить около 70 % указов. 

Теги материала: ООН, Дональд Трамп, резолюция, Израиль
Новости СМИ2
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