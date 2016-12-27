Чубаров: Россия хочет освободить Крым от татар путем репрессий

MIGnews.com.ua

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что Росийская Федерация добивается того, чтобы выселить крымскотатарский народ из Крыма путем репрессий.

Об этом он рассказал в интервью агентству IAR, передает Радио Польша.

Дело в том, что он не мог не обратить внимание на тяжелую ситуацию земляков, которые остаются на аннексированном Россией крымском полуострове. Чубаров также считает, что речь не идет о массовых депортациях по примеру Сталина в 1944 году.

"У нас насильно похищают молодых людей, убивают их. Людей бросают в тюрьмы, то есть делают все, чтобы крымские татары сами покинули Крым. Крымские татары прекрасно понимают такую циничную политику и цели РФ, и поэтому они максимально, насколько это возможно, цепляются за землю и пытаются сделать все, чтобы не покидать Крым", - поделился он.

Сверх того, глава Меджлиса также отметил, что российские власти Крыма осуществляют репрессии, в частности, во время главных, пятничных молитв мусульман.

"В конце молебнов они окружают мечети и у каждого верующего, которые выходят из святыни, проверяют документы. Они это объясняют борьбой с нелегальной эмиграцией. Но ни разу такие акции не проводились вокруг, скажем, православной церкви. Во время таких рейдов они забирали по 100-150 человек", - подчеркнул он.

Чубаров утверждает, что вопрос крымских татар все еще присутствует на международной арене, к примеру, в этом году Европейский парламент принял две резолюции в защиту крымскотатарского сообщества, а одним из крупнейших союзников этого меньшинства является Польша.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сроки реализации проекта Керченского моста в оккупированный Крым из РФ могут сдвинуться. Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 миллиардов рублей, но в отрасли считают, что цена занижена, пишет издание.

Стоит отметить, что уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.