Суд отложил вопрос заочного расследования дела о госизмене Януковича

MIGnews.com.ua

Предоставление Печерским районным судом Киева права Генеральной прокуратуре Украины на заочное досудебное расследование дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича отложено из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи.

О ходатайстве об отводе судьи заявили на заседании в понедельник, 26 декабря, адвокаты экс-президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко после того, как судья Кристина Тарасюк отклонила несколько их предыдущих ходатайств, передает Интерфакс-Украина.

Рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры относительно предоставления разрешения на проведение заочного отложено в связи с

В частности, стоит отметить, что адвокаты Януковича настаивала на проведении судом его допроса в режиме видеосвязи, а также о допросе участников заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 февраля 2014 года.

Также защита экс-президента обратились в Печерский и в Апелляционный суд Киева с просьбой о передаче рассмотрения дела Януковича в другому суду.

После заявления об отводе судьи было отложено рассмотрение вопроса до того момента, пока не будет назначен новый судья и дата следующего заседания.