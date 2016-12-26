Суд отложил вопрос заочного расследования дела о госизмене Януковича

Предоставление Печерским районным судом Киева права Генеральной прокуратуре Украины на заочное досудебное расследование дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича отложено из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи.
О ходатайстве об отводе судьи заявили на заседании в понедельник, 26 декабря, адвокаты экс-президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко после того, как судья Кристина Тарасюк отклонила несколько их предыдущих ходатайств, передает Интерфакс-Украина.
Рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры относительно предоставления разрешения на проведение заочного отложено в связи с
В частности, стоит отметить, что адвокаты Януковича настаивала на проведении судом его допроса в режиме видеосвязи, а также о допросе участников заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 февраля 2014 года.
Также защита экс-президента обратились в Печерский и в Апелляционный суд Киева с просьбой о передаче рассмотрения дела Януковича в другому суду.
После заявления об отводе судьи было отложено рассмотрение вопроса до того момента, пока не будет назначен новый судья и дата следующего заседания.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 23 декабря, Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Генпрокуратуру России на изъятие находящейся в Администрации президента Российской Федерации переписки Виктора Януковича и Владимира Путина для проведения графологической экспертизы. Постановлением суда от 14 декабря 2016 года было получено разрешение на выемку (изъятие) письменных обращений экс-президента Украины Виктора Януковича о введении войск России на территорию Украины. Также разрешено изъятие других заявлений Януковича, которые направлялись к президенту России и в Совету Федерации РФ после 1 марта 2014 года.