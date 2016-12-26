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Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год
26.12.2016 19:14

Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год

В понедельник, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства

Также Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3,2тыс. грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

По словам президента, правительство Украины в текущем году своевременно подало проект государственного бюджета в Верховную Раду. Бюджет детально был обсужден на заседании СНБО в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо подчеркнул, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины

Глава государства также отметил, что правительством, президентом, премьер-министром и парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда – поднята минимальная зарплата до 3200 грн.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2017 год в ночь на 21 декабря 2016 года. Законопроект поддержали 274 народных депутата. Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Кабинет министров Украины тесно сотрудничал с парламентом при подготовке государственного бюджета.

Теги материала: Петр Порошенко, госбюджет, законы
Новости СМИ2
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