Активисты и ветераны АТО заблокировали ОРДЛО с требованием освободить пленных

MIGnews.com.ua

В связи с тем, что боевики не выполнили ультиматум об освобождении украинских пленных, волонтеры и ветераны антитеррористической операции заблокировали работу незаконных торговых маршрутов с оккупированной территорией Донбасса.

Об этом сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник, 26 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - сказал он.

По словам Виноградского, акция будет продолжаться до тех пор, пока не отпустят украинских военнопленных.

"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - рассказал он.

Кроме того, командир батальона напомнил, что Служба безопасности Украины сообщала о пресечении торговли с неподконтрольными территориями Донбасса, добавив, что каналы все еще работают.

"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки с углем", - сообщил Виноградский .

При этом начальник штаба блокады Сергей Акимович проинформировал, что в понедельник, 26 декабря, на Майдане Независимости в Киеве будет установлен мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий Украины.

"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - заявил Акимович.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на неконтролируемых Украиной территориях находятся 110 украинских заложников , на территории Российской Федерации – еще 10. Кроме того, стоит отметить, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.