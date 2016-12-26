Активисты и ветераны АТО заблокировали ОРДЛО с требованием освободить пленных

В связи с тем, что боевики не выполнили ультиматум об освобождении украинских пленных, волонтеры и ветераны антитеррористической операции заблокировали работу незаконных торговых маршрутов с оккупированной территорией Донбасса.
Об этом сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник, 26 декабря, передает Интерфакс-Украина.
"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - сказал он.
По словам Виноградского, акция будет продолжаться до тех пор, пока не отпустят украинских военнопленных.
"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - рассказал он.
Кроме того, командир батальона напомнил, что Служба безопасности Украины сообщала о пресечении торговли с неподконтрольными территориями Донбасса, добавив, что каналы все еще работают.
"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки с углем", - сообщил Виноградский .
При этом начальник штаба блокады Сергей Акимович проинформировал, что в понедельник, 26 декабря, на Майдане Независимости в Киеве будет установлен мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий Украины.
"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - заявил Акимович.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на неконтролируемых Украиной территориях находятся 110 украинских заложников, на территории Российской Федерации – еще 10. Кроме того, стоит отметить, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
В то же время первый вице-спикет Верховной Рады, представитель гуманитарной подгруппы в ТКГ Ирина Геращенко заявила, что представители ОРДЛО не дают подтверждения о наличии на своей территории 110 украинских заложников. По словам Геращенко, они готовы освободить менее 50 человек, при этом требуя от Киева выдать им более 700 пленных боевиков.