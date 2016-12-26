Рабинович: Украина ведет провальную политику, но министров не снимают

MIGnews.com.ua

Нынешнее правительство Украины ведет провальную внешнюю и внутреннюю политику, ссорится со всем окружением страны, не угадывает с поддержкой, но при этом никто из властей предержащих не ответил и не пострадал. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на телеканале NewsOne.

"Мы, наверное, единственная в мире страна, в которой абсолютно провальная внешняя и внутренняя политика, но ни одного министра не снимают с работы! У нас провален безвиз, провалены отношения практически со всеми странами, нас нигде не хотят - и тем не менее министр иностранных дел у нас великолепно рассказывает каждый день, что он победитель. В глазах нет тоски, нет понимания того, что ты завел в тупик свое ведомство!" – отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что в результате Украина наживает все больше и больше врагов. "Мы имеем врагов на Востоке, Западе, Севере и на Юге. Европа от нас отворачивается, все страны постсоветского пространства работают в "российском режиме". Молдова, которая раньше нам помогала, перешла сегодня под российскую "крышу". Похожая ситуация в Болгарии. Наши керманычи не угадали с поддержкой в Польше, мы не угадали с поддержкой в США. И это можно перечислять бесконечно. Но как и во всем другом - никто за это не отвечает!" - констатировал Рабинович.

Как сообщал Mignews.com.ua, Совет Безопасности ООН принял резолюцию (Украина также проголосовала "за"), в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Из-за "антиизраильского" голосования Украины в Совете Безопасности ООН премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Источники утверждают, что Гройсман с пониманием отнесся к этому и намерен "интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений".