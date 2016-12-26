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Лутковская встретилась с украинскими политзаключенными в Крыму
26.12.2016 16:27

Лутковская встретилась с украинскими политзаключенными в Крыму  Фоторепортаж

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую пустили в СИЗО к трем украинцам, которые содержатся под стражей в Крыму. Об этом сообщил глава секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

Он написал, что встреча с политическими заключенными, которых содержат в Крыму, и осужденными, которые попросили перевод на материковую часть Украины, состоялась благодаря трем месяцам и особенно тяжелым двум последним дням, в которые проводились переговоры. Кроме того, сообщается, что они пытались получить разрешение на встречу с 42 заключенными, однако посетить удалось только трех человек, среди которых Ахтем Чийгоз.

Также Крикливенко рассказал, что в настоящее время Лутковская вместе с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой находятся на территории СИЗО Симферополя.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокат Марк Фейгин считает, что президент Петр Порошенко мог бы принять у себя семью украинца Романа Сущенко, которого задержали в Российской Федерации.

Теги материала: Украина, Крым, политзаключенные, Валерия Лутковская, встреча, Симферополь, СИЗО, фото
Новости СМИ2
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