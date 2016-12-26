МИД Украины вызвал "на ковер" израильского посла

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил источник в МИД, передает Интерфакс-Украина.

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль", - рассказал собеседник.

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Как сообщал Mignews.com.ua, накануне израильские СМИ сообщили, что премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу , где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок. Отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.