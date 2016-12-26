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Геращенко отреагировала на готовность боевиков передать Украине двух пленниц
26.12.2016 15:05

Геращенко отреагировала на готовность боевиков передать Украине двух пленниц

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко рада "жесту доброй воли", который проявили боевики, приняв решение передать Украине двух женщин-заложниц - Анжелику Преснякову и Ольгу Суворак. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что одна из пленниц работает в медиа, а другая - сотрудница государственной структуры. Обе попали в заложники в тот момент, когда проведывали родственников. При этом судьба Пресняковой и Суворак неоднократно обсуждалась на встречах Трехсторонней контактной группы.

Геращенко также напомнила, что ранее украинская сторона приняла решение безвозмездно передать "Л/ДНР" 15 человек, среди которых шесть женщин. Все они находились в списках, подаваемых боевиками.

"Мы счастливы, что решение украинской стороны в одностороннем порядке передать к новогодним праздникам ОРДЛО 15 человек из этого списка, что они спрашивали (кстати, в этом списке есть шесть женщин) способствует гуманитарным жестам и движениям", - написала она.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, боевики согласны в качестве жеста доброй воли передать народному депутату Надежде Савченко двух заложников.

Теги материала: Ирина Геращенко, боевики, заложники, ДНР, ЛНР
Новости СМИ2
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