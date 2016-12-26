В Минобороны Украины утверждают, что режим прекращения огня не соблюдают боевики

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции не придерживаются договоренностей о прекращении огня на время праздников, передает УНИАН .

"К сожалению, договоренности о прекращении огня не выполняются. Не выполняются со стороны террористических группировок. К сожалению, только вчера были 33 обстрела. К сожалению, несколько раз использовались минометы, артиллерия", - сказал Полторак.

Министр обороны обратил внимание на то, что соответствующие действия поддерживаются Российской Федерацией.

"Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске", - отметил министр.

Полторак добавил, что ситуация в авангарде полностью контролируется войсками Вооруженных сил Украины и, в случае эскалации конфликта, будут открывать ответный огонь.

"Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, количество личного состава, техники, вооружения, которые сегодня находятся в зоне проведения АТО, полностью обеспечивают неприкосновенность тех рубежей, которые сегодня и обеспечивают выполнение задач, возложенных на Вооруженные силы Украины. Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться", - подчеркнул Полторак.