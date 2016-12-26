Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку

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В понедельник, 26 декабря, политический эксперт Михаил Павлив высказал предположение, что в грядущем году Украину может ожидать отставка министра внутренних дел Арсена Авакова в связи с политической ситуацией в партии "Народный фронт" и возможным переходом некоторых парламентариев в оппозицию, передает NewsOne .

"Есть высокая вероятность отставки Авакова в течение 2017 года. Это будет связано с процессом распада коалиции и перехода группы депутатов "Народного фронта" в оппозицию к действующей власти. Вероятность такого развития событий немаленькая", - заявил он.

Политолог добавил, что на данный момент политическая партия "Народный фронт" несколько утратила свои позиции и становится неактуальным проектом.

"Люди в "Народном фронте" видят продолжение своей политической карьеры и понимают, что сам "Народный фронт" - это обнулившийся политический проект. У него нет электоральной базы, нет перспективы. Они бы могли начать восстановление проекта, но это нужно было делать в 2016 году. Сейчас уже поздно", - добавил Павлив.