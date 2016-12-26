В СБУ с нетерпением ждут передачи пленниц "ЛНР/ДНР" Савченко

MIGnews.com.ua

В Службе безопасности Украины приветствуют решение "ЛНР/ДНР" отдать двух пленных женщин народному депутату Надежде Савченко. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы рады будем любому освобождению. На результат работает не только наша Минская группа - эксперты, волонтеры, общественные деятели. Но мы рады передаче кого-то из наших граждан через политиков. Фактически самое главное - это освобождение людей. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей", - сказал он.

Тандит так и не ответил на вопрос о том, когда может состояться передача этих женщин Савченко, сказав только: "Не комментируем эту информацию, но я думаю, в ближайшее время".

"Мы бы не хотели, чтобы на этом освобождении двух женщин все остановилось", - добавил замглавы СБУ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, боевики согласны в качестве жеста доброй воли передать народному депутату Надежде Савченко двух заложниц.