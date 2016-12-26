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Боевики заявили о готовности передать Савченко двух заложниц
26.12.2016 13:39

Боевики заявили о готовности передать Савченко двух заложниц

Боевики согласны в качестве жеста доброй воли передать народному депутату Надежде Савченко двух заложников. С таким заявлением выступили главари "Л/ДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, пишет РИА Новости.

Захарченко и Плотницкий готовы просто так отдать Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Суворак. Передача должна состояться до Нового года и Рождества.

Главари боевиков отмечают, что женщины вернутся в Украину "без каких-либо условий". При этом они надеются, что такой "жест доброй воли" поможет активизировать процесс "вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими".

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, на неконтролируемых Украиной территориях находятся 110 украинских заложников, на территории Российской Федерации - еще 10.

Теги материала: Надежда Савченко, обмен пленными, Александр Захарченко, Игорь Плотницкий, боевики
Новости СМИ2
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