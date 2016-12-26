Боевики заявили о готовности передать Савченко двух заложниц

MIGnews.com.ua

Боевики согласны в качестве жеста доброй воли передать народному депутату Надежде Савченко двух заложников. С таким заявлением выступили главари "Л/ДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, пишет РИА Новости .

Захарченко и Плотницкий готовы просто так отдать Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Суворак. Передача должна состояться до Нового года и Рождества.

Главари боевиков отмечают, что женщины вернутся в Украину "без каких-либо условий". При этом они надеются, что такой "жест доброй воли" поможет активизировать процесс "вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими".