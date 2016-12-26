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Четыре страны бывшего СССР почти готовы признать Крым территорией России
26.12.2016 12:55

Четыре страны бывшего СССР почти готовы признать Крым территорией России

Четыре государства бывшего Советского Cоюза  (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан) почти готовы признать, что Крым - не территория Украины. Такое заявление сделал народный депутат (БПП) Рефат Чубаров, сообщает 112 Украина

"Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства, если исходить из сути их поступков, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины", - рассказал Чубаров.

Политик заявил, что пообщался с представителями МИД Украины. "Я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия как минимум с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - подчеркнул он.

В то же времям, Чубаров настаивает на том, что Крым остается даже не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса. "Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты, а в Крыму они (оккупационные власти, - ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, которые есть на материковой Украине", - сказал политик.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в миссии Украины в ООН считают, что резолюция Генассамблеи ООН  о нарушениях Россией прав человека на временно оккупированном украинском полуострове Крым является бескомпромиссным юридическим инструментом для дальнейшей деоккупации Крыма.  77 стран, в том числе Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, резолюцию  не поддержали

В то же время, самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что резолюция ООН по нарушениям прав человека на полуострове политически мотивирована и необъективна

Теги материала: Украина, Крым, Чубаров, Россия
Новости СМИ2
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