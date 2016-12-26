Лукашенко-младший не готов к тяжелой жизни президента

MIGnews.com.ua

Юный журналист-пятиклассник из России Евгений Гришин "совсем случайно" взял интервью у младшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет Комсомольская правда в Украине.

В своем первом интервью шестиклассник Коля Лукашенко рассказал юному российскому журналисту о том, что хотел бы стать скорее врачем или военным, но не президентом.

"Многие люди спрашивают меня об этом (интересе к карьере президента, – ред..). Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов. Может, стал бы врачом - помогать людям, это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать", - говорит Лукашенко-младший.

Гришин застал Николая за игрой на белом рояле. По словам мальчика, отец редко приходит на его концерты.

Побывали дети и в резиденции беларусского лидера. Коля показал хозяйство семьи: 10 коз, 7 коров, 47 кроликов, куры, гуси, павлины, пони… Мальчики подоили коров, поели драников и поехали на хоккейную тренировку - Коля занимается два-три раза в неделю, пытаясь равняться на других хоккеистов и, конечно, на отца.

На тренировке ребята встрелили самого Александра Лукашенко - в хоккейной форме и на коньках, он показал, как надо разминаться хоккеистам - проезжать вдоль бортиков. По его словам, настоящий хоккеист должен упасть минимум тысячу раз.

Кроме того, мальчики побывали в "обычной школе" Николая. Здесь он посещает театральный кружок, интересуется географией и с первого класса сидит за третьей партой с одной и той же девочкой - Ксенией.

Как настоящий журналист Женя Гришин заглянул в альбом с фотографиями. На вопорс о том, какая из зарубежных поездок больше всего заповнилась, младший сын президента Беларуси дипломатично увильнул от ответа, признаваясь в любви к Востоку и к Западу.

Разговор с 12-летним Колей показали в передаче "Специальный репортаж" на телеканале "Беларусь-1".

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