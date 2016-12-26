Дипломаты объяснили, почему Украина поддержала резолюции ООН против Израиля

MIGnews.com.ua

Украинская делегация в ООН поддержала резолюцию в отношении Израиля в связи с похожестью ситуации, которая разворачивается на Донбассе. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

В ведомстве отметили, что первый проект документа был намного жестче, однако после обсуждений и консультаций некоторые пункты из него были исключены. На Совбезе ООН были приняты те пункты резолюции, которые уже давно обсуждались и были известными, в частности и призыв к Израилю прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях.

"Отсутствие перспектив реанимации мирного процесса между Израилем и Палестиной почти ежедневно выливается в обострение ситуации безопасности в Израиле и на западном берегу реки Иордан. На этом фоне небывалая поселенческая активность Израиля на палестинских территориях вряд ли помогает обуздать насилие", - говорится в сообщении.

В окончательном варианте документа органы безопасности Палестинской национальной администрации обязаны вести борьбу с терроризмом, исключить какие-либо насильственные действия в отношении мирного населения, а также привлечь к ответственности виновных в совершении преступлений.

"Любое голосование Украине, кроме как "за", за резолюцию с призывом к прекращению незаконной деятельности на территориях, что, согласно международному праву, имеют статус оккупированных, никоим образом не стыковалось с нашей борьбой на дипломатическом (а в случае с Донбассом) и боевом фронте против временной оккупации российским агрессором Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - пояснили в дипведомстве.

Также в посольстве напомнили, что Украина постоянно выступает с критикой в отношении государств, которые занимают половинчатые позиции по вопросу оккупации.