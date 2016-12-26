ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
СБУ допрашивала Савченко после встречи с Плотницким и Захарченко
26.12.2016 08:40

СБУ допрашивала Савченко после встречи с Плотницким и Захарченко

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Надежду Савченко на допрос после ее встречи с главарями "Л/ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что общался лично с Савченко после ее встречи в Минске с боевиками, и она рассказала, о чем шла речь во время этих переговоров.

В то же время он отметил, что не имеет такого права запретить народному депутату проводить какие-либо встречи. Тем не менее, он негативно относится к такому роду переговоров.

"Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, тогдашний член ПАСЕ встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.

Также глава спецслужбы добавил, что сотрудники СБУ во время вызова Савченко допрашивали ее и по уголовному делу относительно деятельности террористических организаций на украинской территории, где нардеп выступает свидетелем.  

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 23 декабря член Комитета, народный депутат Андрей Тетерук заявил об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

Теги материала: Надежда Савченко, Грицак, СБУ, допрос, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [51] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Борислав Береза: Савченко в ПАСЕ заменю не я
Важное
Борислав Береза: Савченко в ПАСЕ заменю не я
ВСУ: Украинского военного, которого считали попавшим в плен на Светлодарской дуге, нашли убитым
Важное
ВСУ: Украинского военного, которого считали попавшим в плен на Светлодарской дуге, нашли убитым  Видеорепортаж
Bellingcat: Российская артиллерия помешала Украине закончить войну в 2014 году
Важное
Bellingcat: Российская артиллерия помешала Украине закончить войну в 2014 году
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Важное
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
Тетерук назвал причины исключения Савченко из Комитета ВР по национальной безопасности
Важное
Тетерук назвал причины исключения Савченко из Комитета ВР по национальной безопасности
СБУ засекретила е-декларации своих сотрудников
Важное
СБУ засекретила е-декларации своих сотрудников

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 26 декабря – 1 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 декабря – 1 января
26.12.2016
Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика