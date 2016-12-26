СБУ допрашивала Савченко после встречи с Плотницким и Захарченко

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Надежду Савченко на допрос после ее встречи с главарями "Л/ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что общался лично с Савченко после ее встречи в Минске с боевиками, и она рассказала, о чем шла речь во время этих переговоров.

В то же время он отметил, что не имеет такого права запретить народному депутату проводить какие-либо встречи. Тем не менее, он негативно относится к такому роду переговоров.

"Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, тогдашний член ПАСЕ встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.

Также глава спецслужбы добавил, что сотрудники СБУ во время вызова Савченко допрашивали ее и по уголовному делу относительно деятельности террористических организаций на украинской территории, где нардеп выступает свидетелем.