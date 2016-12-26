СБУ допрашивала Савченко после встречи с Плотницким и Захарченко

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Надежду Савченко на допрос после ее встречи с главарями "Л/ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что общался лично с Савченко после ее встречи в Минске с боевиками, и она рассказала, о чем шла речь во время этих переговоров.
В то же время он отметил, что не имеет такого права запретить народному депутату проводить какие-либо встречи. Тем не менее, он негативно относится к такому роду переговоров.
"Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, тогдашний член ПАСЕ встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.
Также глава спецслужбы добавил, что сотрудники СБУ во время вызова Савченко допрашивали ее и по уголовному делу относительно деятельности террористических организаций на украинской территории, где нардеп выступает свидетелем.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 23 декабря член Комитета, народный депутат Андрей Тетерук заявил об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.