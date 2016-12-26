В заложниках у боевиков находятся 110 украинских граждан

MIGnews.com.ua

На неконтролируемых Украиной территориях находятся 110 украинских заложников, на территории Российской Федерации – еще 10. Об этом в эфире телеканала "Интер" в воскресенье заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, пишет Интерфакс-Украина.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске – их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", - сказал Тандит.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, первый вице-спикет Верховной Рады, представитель гуманитарной подгруппы в ТКГ Ирина Геращенко заявляет, что представители ОРДЛО не дают подтверждения о наличии на своей территории 110 украинских заложников.