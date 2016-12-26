ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
В заложниках у боевиков находятся 110 украинских граждан
26.12.2016 08:29

В заложниках у боевиков находятся 110 украинских граждан

На неконтролируемых Украиной территориях находятся 110 украинских заложников, на территории Российской Федерации – еще 10. Об этом в эфире телеканала "Интер" в воскресенье заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, пишет Интерфакс-Украина.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске – их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", - сказал Тандит.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  первый вице-спикет Верховной Рады, представитель гуманитарной подгруппы в ТКГ Ирина Геращенко заявляет, что представители ОРДЛО не дают подтверждения о наличии на своей территории 110 украинских заложников

Теги материала: АТО, заложники, обмен, Тандит
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ВСУ освободили поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги
Важное
ВСУ освободили поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги
ВСУ: Украинского военного, которого считали попавшим в плен на Светлодарской дуге, нашли убитым
Важное
ВСУ: Украинского военного, которого считали попавшим в плен на Светлодарской дуге, нашли убитым  Видеорепортаж
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Важное
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
Геращенко: Боевики снова заблокировали обмен заложниками
Важное
Геращенко: Боевики снова заблокировали обмен заложниками
Украина планирует сократить зависимость от угля из зоны АТО
Важное
Украина планирует сократить зависимость от угля из зоны АТО
Порошенко наградил медалями и орденами 72 участников боевых действий на Донбассе
Важное
Порошенко наградил медалями и орденами 72 участников боевых действий на Донбассе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 26 декабря – 1 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 декабря – 1 января
26.12.2016
Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика