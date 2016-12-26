США продали Польше ракеты "воздух-земля" для самолетов F-16

MIGnews.com.ua

Соединенные штаты Америки и Польша ради "укрепления безопасности важного союзника США в НАТО" подписали договор о поставках в Польшу ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на "Польское радио".

По информации СМИ, Государственный департамент США дал согласие на продажу ракет в конце ноября. Стоимость контракта составляет 940 млн злотых.

Jassm Extended Range являются вооружением самолетов F-16 - тактическими маневренными ракетами с радиусом действия до 1000 км.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на мощностях украинских предприятий появилась возможность производить любые модификации ракет, которые могут быть использованы для систем залпового огня, противовоздушной обороны, оперативно-тактических ракет и других систем.