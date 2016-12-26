Борислав Береза: Савченко в ПАСЕ заменю не я

MIGnews.com.ua

Информация о том, что народный депутат Борислав Береза заменит нардепа Надежду Савченко в составе украинской делегации в ПАСЕ, не соответствует действительности. Об этом заявил сам Борислав Береза, сообщает "112 Украина".

"Я не заменяю Надежду Савченко. Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте", - говорит политик.

Береза уточнил, что он был внефракционный, а "все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодняшний день она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться".

"Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", - подчеркнул Береза.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 декабря Верховная Рада Украины 237 голосами исключила народного депутата Надежду Савченко из состава делегации украинского парламента в ПАСЕ. Позже народный депутат Анна Гопко заявила, что теперь представлять Украину в делегации ПАСЕ будет Борислав Береза.