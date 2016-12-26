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Трамп считает последние действия Обамы "отчаянным исступлением"
26.12.2016 06:10

Трамп считает последние действия Обамы "отчаянным исступлением"

Новоизбранный 45-й президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп не доволен большинством постановлений главы государства Барака Обамы и намерен отменить около 70 % указов за его подписью.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Около 60 или 70% его указов, почти все будут аннулированы Трампом", - заявил экс-спикер конгресса Ньют Гингрич.

Подобные меры, как утверждает он потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают".

При этом республиканец назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением".

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент США Дональд Трамп поддал жестокой критике администрацию Барака Обама в связи с ее решением не накладывать вето на резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, в которой осуждаются поселения Израиля.

Трамп заявил, что во время его пребывания на посту президента ситуация изменится.

Теги материала: Барак Обама, указ, постановление, изменение
Новости СМИ2
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