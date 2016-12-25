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СМИ: Премьер-министр Израиля вызвал "на ковер" послов девяти стран
25.12.2016 16:26

СМИ: Премьер-министр Израиля вызвал "на ковер" послов девяти стран

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу, где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН. Об этом сообщает израильский 9 канал, передает Корреспондент.

По данным СМИ, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

 В воскресенье утром, 25 декабря, представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании. Встречи с послами других стран должны пройти в воскресенье.

Как сообщал Mignews.com.ua, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря.

 Отмена связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений в Восточном Иерусалиме.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН поддержал резолюцию, в которой сказано, что Израилю запрещается возведение поселений на оккупированной палестинской территории, так как это "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее авторами выступили Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Свой голос за документ отдали 14 стран-членов Совбеза ООН, включая и Украину. США приняли решение в данном случае воздержаться от голосования, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Теги материала: Натаньяху, Израиль, ООН, резолюция, посол
Новости СМИ2
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