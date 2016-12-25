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В шести областях Украины проходят промежуточные и повторные местные выборы
25.12.2016 15:50

В шести областях Украины проходят промежуточные и повторные местные выборы

В Украине проходят промежуточные и повторные выборы местной власти в Киевской, Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской и Полтавской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В Киевской области избирают депутатов сельского совета Копачевки, а Винницкой - депутатов сельсовета Журавлевки. В этих регионах были назначены промежуточные выборы.

При этом на повторных выборах в Донецкой области избиратели голосуют за состав Шевченковского поселкового совета, в Ивано-Франковской - избирают депутатов в Русовский и Тростянецкий сельсоветы, в Полтавской - в Великобудищанский сельсовет, а в Одессе выбирают сельского голову Таирова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 декабря состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных громадах. Избирались 76 сельских голов, 46 поселковых голов, 21 городской голова, а также соответствующие местные советы и 1 староста.

 

Теги материала: местные выборы, ЦИК, голосование
Новости СМИ2
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