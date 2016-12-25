В шести областях Украины проходят промежуточные и повторные местные выборы

MIGnews.com.ua

В Украине проходят промежуточные и повторные выборы местной власти в Киевской, Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской и Полтавской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В Киевской области избирают депутатов сельского совета Копачевки, а Винницкой - депутатов сельсовета Журавлевки. В этих регионах были назначены промежуточные выборы.

При этом на повторных выборах в Донецкой области избиратели голосуют за состав Шевченковского поселкового совета, в Ивано-Франковской - избирают депутатов в Русовский и Тростянецкий сельсоветы, в Полтавской - в Великобудищанский сельсовет, а в Одессе выбирают сельского голову Таирова.