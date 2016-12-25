В Израиле отменили визит Гройсмана из-за резолюции ООН

MIGnews.com.ua

Визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который должен был состояться на будущей неделе, отменен по инициативе принимающей стороны. Такое решение принял глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля принял такое решение в ответ на голосование Украины за резолюцию ООН, согласно которой запрещается строительство поселений в Палестине.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН поддержал резолюцию, в которой сказано, что Израилю запрещается возведение поселений на оккупированной палестинской территории, так как это "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее авторами выступили Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла. Свой голос за документ отдали 14 стран-членов Совбеза ООН, включая и Украину. США приняли решение в данном случае воздержаться от голосования, при этом ранее блокируя подобные документы.