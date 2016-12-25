Родс: Китай больше позиционирует себя как соперник США, чем Россия

MIGnews.com.ua

В будущем Китай станет более мощным государством, чем Российская Федерация. Об этом заявил в интервью Al Jazeera заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

Он считает, что вскоре Китай нарастит свои мощности еще больше. При это на данный момент, в отличие от России, он больше позиционирует себя как соперник США.

В то же время в геополитическом плане Российская Федерация создает существенную угрозу для всего мирового порядка и стабильности. По словам Родса, РФ будет так себя вести и дальше.