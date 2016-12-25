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Родс: Китай больше позиционирует себя как соперник США, чем Россия
25.12.2016 11:24

Родс: Китай больше позиционирует себя как соперник США, чем Россия

В будущем Китай станет более мощным государством, чем Российская Федерация. Об этом заявил в интервью Al Jazeera заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

Он считает, что вскоре Китай нарастит свои мощности еще больше. При это на данный момент, в отличие от России, он больше позиционирует себя как соперник США.

В то же время в геополитическом плане Российская Федерация создает существенную угрозу для всего мирового порядка и стабильности. По словам Родса, РФ будет так себя вести и дальше.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 23 декабря, Барак Обама подписал оборонный бюджет США 2017 года, в котором прописана помощь Украине в размере до 350 миллионов долларов. Кроме этого, в оборонном бюджете Соединенных штатов четко прописаны условия сотрудничества с Россией.

Теги материала: США, Россия, Китай, угроза
Новости СМИ2
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