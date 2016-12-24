Трамп пообещал перемены в политике США насчет Израиля

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддал жестокой критике администрацию Барака Обама в связи с ее решением не накладывать вето на резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, в которой осуждаются поселения Израиля, передает Укринформ.
Трамп заявил, что во время его пребывания на посту президента ситуация изменится.
Такое заявление связано с тем, что Совета безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой требует остановить развитие поселений Израиля на оккупированных территориях. Соединенные Штаты Америки могли наложить вето на резолюцию, но не стали этого делать, хотя Трамп оказывал давление на администрацию, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имел достаточно жесткую позицию по данному вопросу.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 23 декабря, была обнародована часть письма, присланного Дональду Трампу Владимиром Путиным.