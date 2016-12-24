Почти половина граждан Польши осудили протесты в стране

MIGnews.com.ua

Согласно результатам опроса агентства TNS Polska, который был проведен в течение 19 и 20 декабря, только 26% граждан Польши поддерживают организованные оппозицией протесты. Об этом сообщает Польское радио .

Во время опроса тысячам граждан задавали вопрос о том, поддерживают ли они действия членов партий "Гражданская платформа" и "Современная последние дни". Утвердительный ответ дали 26% поляков, 47% - ответили отрицательно.

Кроме того, сообщается, что из тех, кто поддерживает протесты, всего 12% ответили "Решительно да", 14% - "Скорее да". В то же время, граждане, которые не поддерживают протесты, дали 28% ответов "Решительно нет", в 19% - "Скорее нет". Оставшиеся 27% затруднялись ответить на заданный им вопрос.