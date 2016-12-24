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В Турции 10 тысяч пользователей соцсетей подозревают в пропаганде терроризма
24.12.2016 21:10

В Турции 10 тысяч пользователей соцсетей подозревают в пропаганде терроризма

Правоохранители Турции проводят следственные действия в отношении десяти тысяч человек в связи с подозрением в пропаганде терроризма и оскорблении высших должностных лиц страны в сообщениях, опубликованных в различных социальных сетях. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Турции, передает Turkish Minute.

Еще 1 203 человека уже условно освободили. Кроме того, в Министерстве внутренних дел Турции заявили, что в течение последних шести месяцев в стране провели следственные действия касательно 3 710 человек, пользующихся социальными сетями, из них задержали 1 656 человек.

Также сообщается, что пользователи социальных сетей, в отношении которых проводят расследование, замешаны в пропаганде терроризма, разжигании вражды, заявлениях о связях с террористическими организациями и оскорблении высших должностных лиц государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, руководитель Министерства иностранных дел Турции уверен, что посла РФ в стране убили  последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Теги материала: Турция, социальная сеть, терроризм, расследование
Новости СМИ2
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