В Турции 10 тысяч пользователей соцсетей подозревают в пропаганде терроризма

MIGnews.com.ua

Правоохранители Турции проводят следственные действия в отношении десяти тысяч человек в связи с подозрением в пропаганде терроризма и оскорблении высших должностных лиц страны в сообщениях, опубликованных в различных социальных сетях. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Турции, передает Turkish Minute .

Еще 1 203 человека уже условно освободили. Кроме того, в Министерстве внутренних дел Турции заявили, что в течение последних шести месяцев в стране провели следственные действия касательно 3 710 человек, пользующихся социальными сетями, из них задержали 1 656 человек.

Также сообщается, что пользователи социальных сетей, в отношении которых проводят расследование, замешаны в пропаганде терроризма, разжигании вражды, заявлениях о связях с террористическими организациями и оскорблении высших должностных лиц государства.