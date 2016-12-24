В "БПП" заявили о победе на выборах глав территориальных общин

MIGnews.com.ua

Кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" стали победителями в 120 объединенных территориальных общинах из 183 общин, где проводились выборы 11 и 18 декабря. Об этом заявил народный депутат, заместитель руководителя партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко, сообщается на странице партии в Facebook.

Березенко рассказал, что приблизительно 70% руководителей объединенных территориальных общин являются представителями партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Он подчеркнул, что всего в объединенных территориальных общинах избирались три тысячи депутатов, партия "Блок Петра Порошенко" теперь имеет 1150 представителей. Это больше, чем треть всех представленных в объединенных территориальных общинах депутатов.