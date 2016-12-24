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В 2017 году пачка сигарет подорожает на 4-5 гривен
24.12.2016 19:30

В 2017 году пачка сигарет подорожает на 4-5 гривен

Директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании "JTI Украина" Александр Когут рассказал, что в 2017 году цена пачки сигарет в Украине возрастет на 4,5-5 гривен, она будет стоить около 23 гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это связано с повышением акцизов на 40% в 2017 году. Когут заявил, что представители данной сферы не первый год настаивают на том, что необходимо принять долгосрочный план повышения акцизных ставок - на 3-5 лет. Именно такой метод соответствовал бы обязательствам касательно увеличения минимальной ставки акциза до европейских показателей.

Представители табачной индустрии выяснили, что, если в Украине каждый год будут повышать акцизные ставки на 20%, их гармонизация с Евросоюзом наступит по меньшей мере через десять лет.

Директор по корпоративным связям Philip Morris Ukraine Наталья Бондаренко уверена, что при значительном повышении специфического компонента акцизного налога и минимального акцизного обязательства на 40% может уменьшиться база налогообложения, а объемы рынка снизятся, из-за чего фискальным органам будет сложнее выполнять план поступлений Министерства финансов.

Также руководитель отдела по работе с государственными органами British American Tobacco Ukraine Юрий Рылач считает, что в настоящее время рынку табачных изделий необходимо внедрение "двойного акцизного минимума". Это стало бы основой для развития максимальной розничной цены на сигареты.

Рылач уточнил, что указанный подход предоставит возможность производителям и импортерам оперативно отображать новые акцизные ставки в стоимости товаров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народные депутаты приняли законопроект, который предусматривает повышение ставки на акциз.

Теги материала: Украина, акциз, цена, табак, сигареты
Новости СМИ2
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