Рождественские демонстрации в Корее: более 250 тыс. активистов протестуют против президента

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, в самых крупных городах Южной Кореи около 250 тыс. человек вышли на улицы для участия в демонстрации против президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Протестующие потребовали от Конституционного суда страны ускорить принятие решения об импичменте президенту. Также сообщается, что демонстрация, которая прошла на площади Кванхвамун в Сеуле, носит мирный характер.

Стоит отметить, это уже десятая акция протеста против Пак Кын Хе.

К слову, самыми крупными стали акции в конце ноября-начале декабря, когда на улицы вышли более миллиона человек. В итоге 9 декабря во многом под давлением народных масс парламент объявил импичмент президенту Республики Корея Пак Кын Хе, которая временно отстранена от власти. Окончательно ее судьбу решит Конституционный суд, который либо поддержит депутатов и низложит Пак, либо восстановит ее в должности.

Сегодняшние мероприятия носят скорее характер праздничных гуляний с политическим оттенком. Сегодня - ночь перед католическим Рождеством, которое в Корее отмечается очень широко. А потому на улице корейской столицы стали сооружать "рождественскую елку отставки", а организаторы демонстраций попросили участников по возможности одеться в красное или прихватить какие-либо атрибуты Санта-Клауса. На одном из главных проспектов Сеула установили огромный экран и перед ним выступают популярные певцы и группы. Все происходящее представляет собой смесь рождественских гуляний и акций протеста.

Несмотря на праздник, многие корейцы решили все же принять участие в демонстрациях. Аналогичные мероприятия проходят не только в столице, но и ряде других крупных городах страны, включая Пусан, Тэгу, Тэчжон, Чинчжу и другие.

Хватает на акциях и молодежи, среди которой стало модным проводить по субботам свидания, начиная именно с участия в демонстрациях протеста.

Требования остались без изменений - окончательное отстранение Пак Кын Хе от власти и проведение досрочных президентских выборов.