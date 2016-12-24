"Нас санкциями не взять": МИД России ответило на санкции США из-за Сирии

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало комментарий относительно расширения американских санкций.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, Темпбанк, взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу", - говорится в комментарии МИД РФ.

Помимо этого также отмечается, что санкциями администрация президента США Барака Обамы вредит собственной стране.