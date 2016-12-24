"Нас санкциями не взять": МИД России ответило на санкции США из-за Сирии

В субботу, 24 декабря, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало комментарий относительно расширения американских санкций.
Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
"Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, Темпбанк, взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу", - говорится в комментарии МИД РФ.
Помимо этого также отмечается, что санкциями администрация президента США Барака Обамы вредит собственной стране.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 23 декабря, в список санкционных лиц в отношении Сирии США включили российских банкиров. Список пополнился руководителями банка "Темпобанк". В "черный список" США также вошли также и шесть членов правительства Сирии.