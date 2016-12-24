Эрдоган заявил, что Евросоюз не поддерживает беженцев из Сирии

MIGnews.com.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Европейском союзе не полностью выполняют обещания о выделении денежных средств для поддержки беженцев из Сирии. Об этом сообщает Anadolu .

Турецкий президент рассказал, что Евросоюз направил на поддержку беженцев только 677 миллионов евро из обещанных трех миллиардов евро, которые должны были поступить к 1 июля 2016 года.

Эрдоган подчеркнул, что данные средства выделяют беженцам с помощью международных правозащитных структур, а не Турции. Однако их до сих пор нет, хотя ВВП и бюджеты стран, которые входят в Европейский союз в разы превышают турецкие. Он уверен, что в Евросоюзе никто не думает о гуманизме и интересах людей, которые оказались в затруднительном положении. Президент Турции акцентировал внимание на том, что это беспокоит только его страну.

Также Эрдоган заявил, что в Турции потратили на беженцев 20 миллиардов долларов. Кроме того, президент подчеркнул, что в Евросоюзе не отреагировали должным образом на информацию о гибели практически шести тысяч человек в Средиземном и Эгейском морях в нынешнем году.