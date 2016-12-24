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Эрдоган заявил, что Евросоюз не поддерживает беженцев из Сирии
24.12.2016 17:33

Эрдоган заявил, что Евросоюз не поддерживает беженцев из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Европейском союзе не полностью выполняют обещания о выделении денежных средств для поддержки беженцев из Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

Турецкий президент рассказал, что Евросоюз направил на поддержку беженцев только 677 миллионов евро из обещанных трех миллиардов евро, которые должны были поступить к 1 июля 2016 года.

Эрдоган подчеркнул, что данные средства выделяют беженцам с помощью международных правозащитных структур, а не Турции. Однако их до сих пор нет, хотя ВВП и бюджеты стран, которые входят в Европейский союз в разы превышают турецкие. Он уверен, что в Евросоюзе никто не думает о гуманизме и интересах людей, которые оказались в затруднительном положении. Президент Турции акцентировал внимание на том, что это беспокоит только его страну.

Также Эрдоган заявил, что в Турции потратили на беженцев 20 миллиардов долларов. Кроме того, президент подчеркнул, что в Евросоюзе не отреагировали должным образом на информацию о гибели практически шести тысяч человек в Средиземном и Эгейском морях в нынешнем году.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение прошедшего года правительство Германии выслало из страны практически 24 тысячи мигрантов.

Теги материала: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, беженцы, Сирия, Евросоюз
Новости СМИ2
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