В МИД России высказались относительно резолюции ООН по Израилю

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами.

Данную мысль прокомментировали в МИД РФ в связи с принятием резолюции 2334 СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию.

"23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 по палестино-израильскому урегулированию с акцентом на проблему израильских поселений на палестинских территориях. 14 членов СБ высказались в его поддержку, США воздержались", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Весь имеющийся у нас опыт подтверждает, что урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами. Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины", - говорится в обращении.

В МИД также подчеркнули, что документ по этому вопросу одобрен в СБ ООН впервые за последние восемь лет. Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля.

"В этом плане позиция России остается последовательной, - отметили в МИД РФ. - Вместе с тем, в процессе консультаций в Совете Безопасности ООН мы исходили из того, что наибольший положительный эффект от принятия резолюции по этому острейшему вопросу международной повестки дня мог бы быть достигнут в случае обеспечения ее консенсусной поддержки. Такого необходимого консенсуса можно было бы добиться путем более тщательной и, соответственно, требующей больше времени работы, без поспешности, которая не идет на пользу дела. Именно этой линии мы придерживались в контактах с нашими партнерами по СБ ООН".

В МИД РФ выразили надежду, что "нацеленность сторон на конструктивное взаимодействие и продвижение в ближневосточном урегулировании возобладает уже в ближайшем будущем".