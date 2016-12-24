Обама подарил Украине 350 млн долларов

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, американский президент Барак Обама подписал "Бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны", 350 миллионов долларов отведены на помощь безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Согласно документу, размер бюджета Пентагона составляет около 619 миллиардов долларов, из них 350 миллионов предусмотрены на помощь Украине.

В тексте бюджета говорится, что сначала для поддержки Киева Пентагон может использовать 175 миллионов долларов от общей суммы. Другая часть станет доступна только после того, как министр обороны и госсекретарь заверят Конгресс в осуществлении правительством Украины существенных шагов по реформированию оборонной сферы.

Также в тексте говорится о запрете на выделение средств на любые действия, которые признают суверенитет России над Крымом. Исключением могут быть только те случаи, когда министр обороны и госсекретарь определят, что речь идет о национальной безопасности США.

Ранее в декабре палата представителей США подавляющим большинством голосов (375 против 34) приняла закон о бюджете Пентагона на 2017 год.