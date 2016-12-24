НАБУ обнародовало доказательства, которые подтверждают подписи Охендовского в "амбарной книге"

MIGnews.com.ua

Досудебным расследованием собрано на сегодняшний день достаточное количество доказательств, которые подтверждают оригинальность "амбарной книги" ПР.

Данное заявление сделали в Национальном антикоррупционном бюро Украины и на своем сайте обнародовало результативную часть почерковедческой экспертизы "амбарной книги" с подписями, которые принадлежат председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

Эти записи в том числе послуживших основанием для составления уведомления о подозрении председателю ЦИК. Таким образом в НАБУ опровергли информацию о манипулятивности действий агентства в деле о "черной бухгалтерии" ПР.

"Во-первых, выписки из банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой банковский счет в те же дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Например, согласно одной из записей "амбарной книги" 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. долл. США, из которых, как считает следствие, согласно имеющихся финансовых документов, положил на собственный банковский счет 4,5 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Ко всему в НАБУ заявили, что согласно экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

Также подчеркнули, что на сегодня досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком в НАБУ.

"Об этом свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают оригинальность подписей ряда других лиц, кроме вышеуказанных, а также многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличных денежных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт", - говорится в сообщении.